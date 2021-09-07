بالقسطاس المستقيم…وزير مالية الاقليم: قانون الاصلاح لايميز بين شخص وآخر

في اجتماع موسع ومشترك بين وزير المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم آوات شيخ جناب و رئيس دائرة التنسيق والمتابعة في مجلس الوزراء عبدالحكيم خسرو, ونائب مدير هيئة التقاعد في الاقليم .

تمت مراجعة ودراسة كافة التعليمات والقوانين المرتبطة بقانون تقاعد الدرجات الخاصة في الاقليم . واعلنت وزارة المالية اليوم الثلاثاء 7 أيلول (سبتمبر 2021) انه ” بعد قيام وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب, و رئيس دائرة التنسيق والمتابعة في مجلس الوزراء عبدالحكيم خسرو بزيارة المديرية العامة للتقاعد في الاقليم, والاستماع الى ملاحظات المراجعين والموظفين في التقاعد العامة, تم الاطلاع بشكل مفصل ودقيق على عملية تنفيذ قانون تقاعد الدرجات الخاصة, في اقليم كوردستان “.

ومن جانبه اعلن وزير المالية في الاقليم ان قانون تقاعد الدرجات الخاصة في حكومة الاقليم لايميز بين شخص وآخر ومن اجل المصلحة العامة علينا جميعا الالتزام بقانون الاصلاحات في حكومة الاقليم لأجل تحقيق العدالة الاجتماعية في اقليم كوردستان.