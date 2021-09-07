سبتمبر 08, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

أكثر من 500 مليون دينار لتنفيذ 24 مشروعاً خدمياً في العاصمة أربيل

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فى :أخبار عــامة
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أكثر من 500 مليون دينار لتنفيذ 24 مشروعاً خدمياً في العاصمة أربيل

اظهر كتاب رسمي من وزارة البلديات والسياحة في حكومة اقليم كوردستان، تخصيص الوزارة لأكثر من 531 مليون دينار لتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في مدينة أربيل العاصمة.

وبحسب الكتاب المرقم “7507” من الوزارة فإن المبلغ خُصص لعدد من المشاريع الخدمية التي دخلت حيز التنفيذ فعلياً.

مشيراً الى ان المبلغ المخصص هو (531,651,750) دينار، وسيتم انفاقه لتنفيذ 24 مشروعا خدميا ضمن الحدود الإدارية للعاصمة أربيل.

هذا فيما كانت وزارة البلديات والسياحة أعلنت في يونيو/حزيران الماضي، إطلاق مشاريع خدمية جديدة في العاصمة أربيل بكلفة تزيد عن 2 مليار دينار.

وقالت الوزارة حينها في بيان ، انه «بعد موافقة رئاسة مجلس وزراء إقليم كوردستان، والقرار الوزاري رقم (3499 تاريخ 21/4/2021) الصادر عن وزارة البلديات والسياحة، تم صرف 2 مليار و120 مليون و809 آلاف و500 دينار لتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في مدينة أربيل».

أضاف البيان، أن المبلغ سيصرف من ريوع البلديات ومبالغ بيع أراضي رئاسة بلدية أربيل، لتنفيذ أو إتمام 25 مشروعاً خدمياً لرفع مستوى الخدمات في مدينة أربيل العاصمة .

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