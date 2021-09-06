التحالف الدولي: لاقليم كوردستان دور حيوي في هزيمة داعش وملتزمون بشراكتنا معه

قال المتحدث باسم التحالف الدولي ضد تنظيم داعش وين ماروتو اليوم الاثنين، ان اقليم كوردستان يلعب دورا حيويا في هزيمة داعش، مشيرا الى ان التحالف الدولي ملتزم بشراكته معه.

ونشر ماروتو على موقع “تويتر” “في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها إقليم كوردستان-العراق لمكافحة الإرهاب، قام قسم مكافحة الإرهاب بتفكيك خلية إرهابية مكونة من 7 أعضاء كانوا يخططون لأعمال إرهابية في أربيل.”

واضاف “يلعب شركاؤنا في إقليم كوردستان-العراق دورًا حيويًا في نجاح حملة هزيمة داعش ونحن ملتزمون بشراكتنا معهم.”

وأعلن مجلس أمن إقليم كوردستان يوم الأحد الإطاحة بخلية تابعة لتنظيم داعش كانت تستعد لشن هجمات داخل أربيل.

وذكر بيان لمجلس أمن الإقليم في بيان إن الخلية تألفت من سبعة أفراد بينهم ثلاثة أشخاص بعمر 18 عاماً وجميعهم ينحدرون من محافظات نينوى والأنبار وديالى، وفقاً لمجلس الأمن، مشيرا الى ان هذه “المفرزة الأمنية” التابعة لداعش كانت تخطط لتنفيذ هجمات بأربيل بزرع عبوات لاصقة في الأماكن التي يتردد عليها الأجانب