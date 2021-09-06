وزير النفط العراقي: جاهزون لتزويد إقليم كوردستان بمليون لتر من البنزين يومياً

حول تزويد إقليم كوردستان بمادة البنزين، أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، لشبكة رووداو الإعلامية أن البنزين متوفر في مخازن الوزارة، وأنهم بانتظار طلب حكومة إقليم كوردستان لإطلاق مليون لتر من البنزين يومياً لإقليم كوردستان.

ولدى إجابنته على سؤال لمراسل شبكة رووداو الإعلامية هلكوت عزيز، قال عبدالجبار: إذا تلقينا الطلب من حكومة إقليم كوردستان اليوم، فسنبدأ بإرسال البنزين يوم غد.

جاءت تصريحات وزير النفط العراقي هذه بعد المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده اليوم الأحد (5 أيلول 2021) مع المدير التنفيذي لشركة توتال الفرنسية باتريك بويانيه، الذي عقد في القصر الحكومي ببغداد، وحضره مراسل شبكة رووداو، هلكوت عزيز.

أبدت وزارة النفط العراقية في يوم (28 آب 2021) موافقتها على تزويد محافظات إقليم كوردستان الأربع أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة بـ1080 متراً مكعباً يومياً من مادة البنزين.

وجاءت هذه الموافقة بموجب كتاب لشركة توزيع المنتوجات النفطية المرقم 8915 الصادر في 28 آب 2021، الذي خصص 1080 متراً مكعباً في اليوم لمحافظات إقليم كوردستان وكالآتي:

– محافظة أربيل: 360 متراً مكعباً في اليوم

– محافظة السليمانية: 360 متراً مكعباً في اليوم

– محافظة دهوك: 216 متراً مكعباً في اليوم

– محافظة حلبجة: 144 متراً مكعباً في اليوم

وعن آلية تزويد إقليم كوردستان بهذه الحصة المقررة من مادة البنزين، اشترط كتاب شركة المنتوجات النفطية قيام وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان بتزويدها بأسماء المحطات والوكلاء وقوائم تضم أرقام الصهاريج التي تعمل على نقل مادة البنزين إلى المحطات. كما حدد كتاب الشركة سعر 650 ديناراً للتر الواحد من البنزين تستوفيه الشركة.

يتزامن هذا مع أول حوار أجراه مذيع رووداو سنكر عبدالرحمن، مع وزير الثروات الطبيعية لإقليم كوردستان، كمال أتروشي منذ توليه الوزارة، حيث تحدث عن اجتماعه مع وزير النفط العراقي مشيراً إلى اتفاق الجانبين على قيام وزارة النفط العراقية بتزويد إقليم كوردستان بمليون لتر من البنزين يومياً، عاداً ذلك “بشرى” لمواطني كوردستان تنبئ بانخفاض سعر البنزين.

وشهدت أسعار البنزين في إقليم كوردستان ارتفاعات متتالية في الأشهر الأخيرة ما أثار انزعاج المواطنين وتذمرهم من الآثار السلبية لهذا الارتفاع في الأسعار.