بسبب الجفاف.. خلال 50 عاما لم تشهد مياه بيخال مثل هذا الانخفاض

تشهد مياه منطقة بيخال السياحية انخفاضا كبيرا في مستوياتها، بشكل لم تشهده منذ خمسين عاما، وفق ما أفاد مراسل كوردستان 24 ومسؤولون محليون.

وعدا كون مياه بيخال جاذبة للسياح فإنها تعد مصدرا اساسيا لمياه الشرب في منطقة رواندوز وقرية سريشمة وناحية ديانا وقرى أخرى، وكذلك 70 بالمئة من قاطني قضاء سوران.

وقال مدير دائرة المياه في سوران تحسين سعد الله لكوردستان 24 ان “سابقا كانت مياه بيخال تضخ 3100 مترا مكعبا في الساعة، لكنها الآن انخفضت نحو 600 مترا مكعبا في الساعة”.

وقد تسببت نسبة الهطولات المطرية والجفاف في انخفاض العديد من الموارد المائية، في وقت تحذر فيه إدارة سوران من هدر المياه من قبل المواطنين وتجري الاستعدادات لاحتمال حدوث المزيد من النقص في نسب المياه، ويرسمون الخطط لمواجهة هذه الاحتمالات.

وأدى نقص الثلوج والأمطار في الموسم الماضي إلى نقص الموارد المائية من الأنهار والوديان والشلالات وبات سكان الاقليم يعانون من نقص مياه الشرب في وقت أكدت فيه حكومة اقليم كوردستان أنها ستتخذ كافة الاجراءات الكفيلة لمواجهة بتجاوز هذه الأزمة.