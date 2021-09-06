الحكومة: لا تغيير في صرف الدولار بموازنة 2022 ولا تراجع عنه

أكدت الحكومة، ان سعر صرف الدولار سيكون ثابتاً في مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2022 ولا تغيير فيه.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم في تصريح صحفي :”زيــادة سعر صـرف الــدولار فكرة مطروحة لـلـنـقـاش مـنـذ ســنــوات ولــم تــجــرؤ حـكـومـة سـابـقـة عـلـى اتـخـاذ هــذه الـخـطـوة لمـا يحيط بــهــا مـــن مــخــاطــر وســــجــــالات، وحــكــومــة الـكـاظـمـي كـانـت جـريـئـة بـاتـخـاذ هــذا الـقـرار كـونـه يـصـب بمصلحة الاقـتـصـاد الـعـراقـي، وفـي الـرؤيـة الاقتصادية الاصـلاحـيـة لـوزارةالمالية، اذ قدمت هذه الفكرة ضمن اصلاحات الـــورقـــة الــبــيــضــاء ونــالــت قــبــولا ونــقــاشــا مستفيضا”.

وأضاف “الـحـكـومـة تتخذ دائـمـا خـطـوات لـدعـم السلع والمـــواد الـتـي ارتـفـعـت اســعــارهــا، ووضـعـت حلولا واتخذت قرارات بشأنها، بيد ان فكرة سعر صـرف الــدولار لاتـراجـع عنها في هذه الحكومة ولا احسب ان موازنة 2022 ستغير هــذا الــســعــر، كــون هــذه الـحـكـومـة هــي مـن سيضع موازنة العام المقبل”.

ولفت ناظم الى ان “الــحــكــومــة فــي فــتــرة مــن الــفــتــرات كـانـت غـيـر مطمئنة مـن قـدرتـهـا عـلـى دفــع رواتــب المـوظـفـين، بـيـد انـهـا بسياستها عـبـرت هـذه الازمـــة وجـــاءت زيـــادة اسـعـار الـنـفـط عـامـلا مــســاعــدا، وحــتــى ان زادت اســعــار الـنـفـط سـتـكـون هـنـاك مـشـكـلات كـبـيـرة مـالـم تكن هـنـاك ادارة حـكـيـمـة لـلـمـوارد المـالـيـة المقبلة من تصدير الخام”.

وأشار الى ان “هــنــاك نـــوع مــن الارتـــفـــاع فــي الاحـتـيـاطـي الاجـنـبـي، وليست هناك وفـرة نتيجة العجز المــتــراكــم، وبــالــتــالــي فـــان أي زيــــادة مـالـيـة سـتـحـاول الـحـكـومـة مـن خـلالـهـا سـد العجز بــهــا، ونــحــن لانــتــحــدث عــن امــــوال فـائـضـة مــوجــودة نـركـنـهـا هـنـا وهــنــاك، بــل نـحـاول ضمن الورقة الاصلاحية البيضاء، السيطرة على الاقتصاد وجعله حركيا متطورا”.