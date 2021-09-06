سبتمبر 06, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

العدل العراقية تعلن صدور ٢٥ الف حكم بالاعدام بحق ارهابيين

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فى :أخبار عــامة
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العدل العراقية تعلن صدور ٢٥ الف حكم بالاعدام بحق ارهابيين

أعلنت وزارة العدل، الإثنين، أن عدد الإرهابيين المحكومين، في سجونها أكثر من 50 ألف سجين، مشيرة إلى أن نصفهم محكومون بالإعدام.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي، إن “عدد الإرهابيين المحكومين لدينا أكثر من 50 ألف سجين تقريباً، ونصفهم محكومون بالإعدام”.
وأضاف لعيبي أن “أحكام الإعدام لم تنفذ لعدم اكتسابها الدرجة القطعية، أو أن بعضهم لم يصدر مرسوم جمهوري بإعدامه”.
وتابع أن “أي حكم يكتسب الدرجة القطعية ويصدر به مرسم جمهوري ينفذ، لكن نحو 90% من الأحكام لم يصدر به مرسم جمهوري أو لم يكتسب الدرجة القطعية فأحياناً يستجد أمر أو نقص في الأوراق التحقيقية أو يخضع للتمييز وتبقى القضية معلقة”.

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