وزير الثقافة يحسم منحة الصحفيين والأدباء

حسم وزير الثقافة والسياحة والآثار، حسن ناظم، قرار منحة الصحفيين والادبـــاء والفنانين.

وقال ناظم في تصريح صحفي :”مجلس النواب لم يصادق الا على ستة مـلـيـارت ديـنـار فـقـط، وبـعـد ورود تعليمات المـوازنـة بـادرنـا الـى وضـع معالجة لـهـذا المـشـكـلـة مــن خــلال آلـيـة لـتـأمـين مبالغ اضافية لتوزيع المنحة، اذ استطعنا في وزارة الثقافة تأمين اكثر مـن ستة مليارات دينار اضافية هي عبارة عن مناقلة لـرواتـب هيئة السياحة باعتبارها ومنذ أواخر العام 2020 اصـبـحـت هـيـئـة رابـحـة تستحصل ايــرادات تـؤمـن رواتــب موظفيها ذاتـيـا، وهــذا انـجـاز حققته الوزارة”.

وأضاف “طلبنا من وزارة المالية اضافة المبلغ من فائض تلك الايرادات الى شريحة الصحفيين والادباء والـفـنـانـين وحـصـلـت المــوافــقــة عـلـى مـنـاقـلـة المبلغ، بيد ان نقابتي الصحفيين والفنانين مازالتا تريان المبلغ غير كـاف، والحقيقة ان هذا ما نستطيع ان نقدمه لتأمين هذا المبلغ، ولذلك العمل مستمر في طور امكانية زيادة هذه المبالغ او الشروع بتوزيع الموجود فقط، وسيكون هناك قرار بذلك خلال الايام القليلة المقبلة.