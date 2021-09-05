وفد البرلمان الأردني يشيد بدور إقليم كوردستان في الحرب على الإرهاب وهزيمة داعش

عبر وفد البرلمان الأردني برئاسة رئيس مجلس النواب الأردني عبدالمنعم العودات عن التقدير والامتنان لدور إقليم كوردستان في الحرب على الإرهاب وهزيمة داعش، مشدداً على دور ومكانة إقليم كوردستان المهمين في مجال “حفظ التوازن والاستقرار على صعيد العراق والمنطقة”.

جاء ذلك خلال اجتماع الوفد الأردني مع رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد (5 أيلول 2021) حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة إقليم كوردستان.

ووجاء في البيان أنه: “في اجتماع حضرته السيدة رئيسة برلمان كوردستان والسادة نائبا رئيس إقليم كوردستان ونائب رئيس البرلمان والسفير الأردني في العراق، تم التباحث حول علاقات إقليم كوردستان والمملكة الأردنية الهاشمية، التي وصفها الجانبان بالتاريخية، وسبل تطويرها”.

وأشار البيان إلى أن الوفد الأردني “أكد استمرار مساندة جلالة الملك عبدالله الثاني والمملكة الأردنية الهاشمية لإقليم كوردستان، معبراً عن التقدير والامتنان لدور إقليم كوردستان في الحرب على الإرهاب وهزيمة داعش، وتحدث الوفد باهتمام عن دور ومكانة إقليم كوردستان في مجال حفظ التوازن والاستقرار على صعيد العراق والمنطقة”.

وخلص البيان إلى أن نيجيرفان بارزاني عبر في الاجتماع عن “شكر وامتنان إقليم كوردستان لمساندة جلالة الملك عبدالله الثاني والأردن المستمرة سواء في الفترات الصعبة في الماضي أو في الوقت الراهن، مشيراً إلى رغبة إقليم كوردستان في تعزيز جميع أوجه العلاقات مع المملكة الأردنية”.

ووصل وفد مجلس نواب المملكة الأردنية إلى مطار أربيل الدولي، صباح اليوم وكان في استقباله رئيسة برلمان كوردستان ريواز فايق، وعدد من أعضاء برلمان كوردستان.

وتوجه الوفد الأردني الى برلمان كوردستان، للاجتماع مع هيئة رئاسة البرلمان، ورؤساء الكتل، ولجنة العلاقات.

وتربط إقليم كوردستان والمملكة الأردنية علاقة دبلوماسية قوية، وفي الاجتماع الأخير في (23 حزيران 2021)، استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في قصر الحسينية بالعاصمة عمان.

وتعد هذه أول زيارة يقوم بها رئيس برلمان الأردن لبرلمان كوردستان، ويعتزم برلمان كوردستان تعزيز العلاقات مع برلمانات المنطقة والعالم، من أجل تبادل المعلومات حول العمل البرلماني وتعزيز العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة.

وكان رئيس مجلس النواب الأردني عبد المنعم العودات والوفد المرافق له وصلوا إلى العاصمة العراقية بغداد، يوم الأربعاء الماضي، وأجرى محادثات مع عدد من كبار المسؤولين العراقيين.