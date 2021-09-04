بحضور مسؤولين في الحزب ومرشحيه .. الديمقراطي الكوردستاني يفتتح مركزه للدعاية الانتخابية في كركوك غداً

أفاد مسؤول في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم السبت، بأن الحزب سيفتتح، غداً الاحد، مركزه للدعاية الانتخابية في مدينة كركوك ابرز المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها).

وكان الحزب وتنظيماته قد انسحبوا من كركوك عقب احداث 16 أكتوبر 2017 واستيلاء ميليشيات الحشد الشعبي والقوات الأمنية الأخرى على المدينة في هجوم عسكري واسع غير مبرر عقب استفتاء الاستقلال الذي شارك فيه مواطني كركوك وبقية (المتنازع عليها) ايضاً.

مسؤول القسم القانوني في مؤسسة الانتخابات في الديمقراطي الكوردستاني هاوار محمد ، قال لـ(باسنيوز) ان غداً الاحد سيشهد عودة الحزب الى كركوك وافتتاح مركزه للدعاية الانتخابية في مراسيم رسمية ، بحضور مسؤولين رفيعين في الحزب.

موضحاً ، ان افتتاح المركز وبدء الدعاية الانتخابية من قبل مرشحي الحزب في كركوك يكتسب أهمية كبيرة بالنسبة لجماهير الحزب في المدينة ، كما سيساهم في زيادة الأصوات التي سيحصل عليها مرشحوا الحزب .

هذا ومن المقرر اجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.