حكومة نينوى تنبه مواطنيها حول هذا الملف: سيغلق مطلع العام المقبل

قالت حكومة نينوى المحلية، ان ملفات التعويضات الخاصة بالمحافظة، ستغلق مطلع العام المقبل، معلنة بدء توزيع 106 مليارات دينار من مبالغها بين متضرري مدينة الموصل اليوم السبت.

وقال المحافظ نجم الجبوري في تصريح صحفي، إن “الحكومة الاتحادية سلمت المحافظة مبلغ 106 مليارات دينار لتوزيعه بين من تضررت منازلهم ومحلاتهم وسياراتهم وغيرها، خلال العمليات العسكرية لتحرير مدينة الموصل من سطوة عصابات داعش الارهابية”.

واضاف ان “المبالغ التي ستوزع اليوم السبت، ستتم وفق جدول نشر مساء امس الجمعة”، مؤكدا “جهود حكومة نينوى المحلية لإغلاق جميع ملفات التعويضات الخاصة بالمحافظة مطلع العام المقبل 2022