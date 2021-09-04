المفوضية: توزيع اكثر من ١٧ مليون بطاقة بايومترية بين الناخبين

وزَّعت المفوضية العليا للانتخابات اكثر من 17 مليون بطاقة بايومتريَّة بين الناخبين، في وقت شهدت فيه محافظة بابل تنظيم مؤتمر لبحث الاستعدادات الامنية المتعلقة بالانتخابات في محافظات الفرات الاوسط.

وقال مدير عام دائرة الاعلام والاتصال الجماهيري بالمفوضية حسن سلمان، إنَّ “عدد البطاقات البايومترية الموزعة بين الناخبين زاد إلى هذا الحد بعد أن قامت المفوضية بحملة بدأت من اب الماضي وتستمر حتى قبل يوم من بدء الاقتراع، لتوزيعها بجميع الوسائل”.

واضاف أنَّ “احدى الوسائل تضمنت تشكيل فرق من قبل مكاتب المفوضية في بغداد والمحافظات لايصالها إلى المنازل بالتعاون مع اللجنة العليا لامن الانتخابات”.

وتوقع سلمان “زيادة اعداد البطاقات البايومترية الموزعة بين الناخبين نتيجة هذه الحملة”.

واكد “ارسال جميع البطاقات التي احتوت على اخطاء إلى الشركة العالمية التي قامت بطبعها وهي بصدد تصحيحها واعادتها إلى البلد لتوزيعها مرة اخرى”.