العراق: كتلة هوائية من اوروبا قادمة للبلاد.. وخبير يتحدث عن تداعياتها

تشير حالة الطقس، الجمعة، إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل تدريجي خلال شهر أيلول الحالي، مؤكدة نهاية المنخفض الحراري الموسمي في فترة قصيرة.

وقال خبير الأرصاد الجوية، ضرغام الأسدي في في منشور له على فيسبوك اليوم الجمعة (3 ايلول 2021)، إن “انخفاضا طفيفا سيطرأ على درجات الحرارة بسبب عبور كتلة هوائية معتدلة قادمة من شمال أوربا تعمل على خفض درجات الحرارة”.

واضاف الاسدي، أن “الانخفاض يبدأ بالتدريج من شمال العراق ووسط البلاد والقسم الغربي ثم جنوب البلاد خلال الأسبوع القادم”.

وتابع، “بهذه الحالة سوف نودع المنخفض الحراري الموسمي من يوم الجمعة الذي يوافق 10 أيلول”، مشيراً إلى أن “من المتوقع أن يكون الطقس منتصف أيلول شبه بارد خلال الساعات الصباح الأولى”.

من جهته قال الراصد محمد الدوري في تدوينة، إنه “سيكون هناك انكسارا ملموسا للحر، لاسيما في مناطق شمال وغرب ووسط العراق بما في ذلك العاصمة بغداد التي ستسجل يوم السبت في ذروة الانخفاض درجة حرارة عظمى تصل بأعلى تقدير إلى [ °41 ] درجة مئوية”.

وبحسب الدوري، فإن “درجات الحرارة العظمى المتوقعة في مناطق العراق خلال اليوم الجمعة وغداً السبت ستكون كالاتي:

المنطقة الشمالية [ °35 | °39 ] درجة مئوية

المنطقة الوسطى [ °39 | °45 ] درجة مئوية

المنطقة الجنوبية [ °45 | °47 ] درجة مئوية

المنطقة الغربية [ °39 | °33 ] درجة مئوية