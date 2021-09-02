لتخفيف الاعباء على المواطنين: حكومة الاقليم تخفض أجور الكهرباء للمخابز والافران

خدمة للصالح العام ولتخفيف الاعباء على المواطنين ودعما للمستوى المعيشي في الاقليم قررت وزارة الكهرباء عن طريق اصدار امر وزاري بتخفيض اجور الكهرباء للافران والمخابز في عموم مناطق الاقليم.

وأشار الامر الوزاري الصادر عن وزارة الكهرباء الى مرسوم رئاسة مجلس وزراء الاقليم المرقم (10202) في 29-8-2021 وجاء في مرسوم رئاسة الحكومة: خدمة للصالح العام ولغرض السيطرة على اسعار المخابز والافران وقطع الطريق امام الاستغلال

ورفع الاسعار: قررنا بتخفيض نسبة 20% من اجور كهرباء الافران والمخابز في عموم مدن اقليم كوردستان وينفذ القرار عن طريق التنسيق مع وزارة الصناعة في حكومة اقليم كوردستان. وناقش مجلس وزراء إقليم كوردستان، في وقت سابق توفير مياه الشرب والنفط الأبيض للمواطنين ومسألة ارتفاع أسعار البنزين والخبز واستئناف العام الدراسي الجديد .

وبتوجيه من رئيس حكومة الاقيلم مسرور بارزاني وبعد استعراض نتائج اجتماع الوزراء المعنيين والمحافظين والمشرفين على الإدارات المستقلة حول حل مسألة المخابز والأفران وارتفاع أسعار الخبز والصمون وتقديم الدعم والتسهيلات للوزارات المعنية في هذا الشأن، فقد اتخذت الوزارات المعنية قرارات بتقديم التسهيلات والدعم للمخابز والأفران في توفير مستلزماتها وإعادة تنظيم ملف استيراد الطحين من خارج إقليم كوردستان.