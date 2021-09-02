مؤسسة روانكة: 50% من مواطني اقليم كوردستان تحت سن الـ20 عاما

كشف تقرير أعدته إحدى مؤسسات المجتمع المدني في اقليم كوردستان، ان نسبة الذين يعيشون في الإقليم وهم تحت 20 عاما تبلغ 50% من عدد سكان الإقليم.

وقال عبد السلام المدني رئيس مؤسسة روانكة؛ إن منتدى روانگە للشباب هو عبارة عن منصة للشباب للمشاركة في حوار مع مختلف صناع القرار، واستكشاف الحلول الممكنة لخلق مستقبل مستدام اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا.

وانطلقت اليوم الخميس في اربيل منتدى روانگە للشباب بمشاركة عدد من وزراء ورؤساء الهيئات في حكومة اقليم كردستان وعدد من الشباب والمختصين في المجال الاقتصادي ويستمر لمدة يوم واحد.

وأشار المدني؛ الى ان المنتدى يعطي الفرصة لأصوات الشباب غير المسموعة، لافتا الى ان المنتدى يعمل على تقليص الفجوة وبناء جسر بين الشباب وصانعي القرار وإشراك الشباب في عملية صنع القرار.

ودأبت مؤسسة روانكة في كل عام، بإقامة مثل هذه الانشطة التي تجمع الشباب مع صانعي القرار ليتم مناقشة مشاكل المتعلقة بحياة الشباب/ مع تقديم مقترحات وحلول لتلك المشاكل والتحديات.

وتابع المدني ان موضوع المنتدى لهذا العام هو “نقص فرص العمل وإيجاد الحلول المناسبة لحل هذه المشكلة”.، مشيرا الى انه بحسب تقرير أعدته مؤسسة روانكه؛ ان نسبة الذين يعيشون في الاقليم وهم تحت 20 عاما تبلغ 50%، فيما اوضح انه بعد عشرين عاما القادمة الإقليم سيصبح صاحب قوة عمل كبيرة ولهذا ان الاقليم بحاجة الى توفير فرص عمل أكثر للشباب.

كما اشار التقرير؛ الى انه سنويا يتخرج نحو 24 ألف طالب في الجامعات والمعاهد ويبحثون عن العمل، مبينا أنه منذ عام 2014 توقفت التعيينات في القطاع العام، كما اوضح التقرير انه تم تسجيل 30 ألف شركة في القطاع الخاص في الاقليم ولكن لم تستطيع هذه الشركات توفير فرص العمل للشباب ومع وصول جائحة كورونا فان نسبة البطالة في الإقليم خلال عامي 2019 -2020 ارتفعت من 9% إلى 12%، وفقا للمدني.

وشارك كل من كمال مسلم وزير التجارة والصناعة في حكومة اقليم كردستان وكويستان محمد وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية ومحمد شكري محمد سعيد رئيس هيئة الاستثمار، بالإضافة الى عدد من المختصين والأكاديميين وممثلي القنصليات والهيئات الدبلوماسية في الإقليم.

بدوره؛ قال رئيس هيئة الاستثمار في الاقليم محمد شكري محمد سعيد؛ أن هناك العديد من المشاريع قدمها الشباب لهيئة الاستثمار ولكن كما تعلمون ان المستثمر يريد التريث في تمويل المشاريع وايضا كانت هناك بعض المشاريع المقدمة هي موجودة بالفعل فمن الصعب وقتها اقناع مستثمر بتمويلها بالاضافة الى انه لا نستطيع إعطاء شهادة براءة الاختراع للشباب وايضا لدينا مشكلة النظام المصرفي وهو غير مؤهل في كردستان لمنح القروض للشباب.

من جهته؛ قال خطاب محمد مدير عام ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الإقليم؛ إنه بعد عام 2010 انخفضت نسبة التعيينات وتوقفت كليا في عامي 2015-2016، مشيرا إلى أنه تم تعيين الاوائل ولكن خلال هذه الاعوام اقتصر التعينات للاوائل ايضا فقط على خريجي الطب العام ونحن على يقين أن القطاع الحكومي لا يستطيع استيعاب كل هذا العدد الهائل من الخريجين.

وأضاف “نعمل حاليا مع وزارة التربية على فتح دراسات مهنية لخريجي الثالث المتوسط لأنه سنويا هناك 120 ألف طالب وطالبة يتخرجون من الثالث المتوسط والمشكلة أن هذا العدد لا يوزع بشكل منظم او الاستفادة من إمكانياتهم وتوزيعهم على القطاعات المختلفة بسوق العمل ولهذا فان عددا كبيرا يصلون الى السادس الاعدادي ويجب العمل على تقليل العدد الذي يصل للأعداد من خلال توفير دراسات مهنية لهم في الثالث المتوسط.

وشارك في المنتدى 38 شابا وشابة لتمثيل محافظات أربيل، السليمانية، دهوك، و حلبجة.

وتم اختيار الشباب من خلال عملية تتسم بالتحدي والشفافية، وتتراوح أعمار المشتركين بين 18 و 35 عامًا و لديهم اهتمام عميق بتأييد الأعمال الاجتماعية المتعلقة بقضايا الشباب. يمتلك المشترك شهادة تعليمية بدرجة البكالوريوس أو الدبلوم، ولديه خبرة عملية في القطاع الإنساني لا تقل عن سنة واحدة، ولا سيما حقوق الشباب والامكانيات والأنشطة الاجتماعية، وايضا مهارات القيادة ومهارات التواصل وحل المشاكل.