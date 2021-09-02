الكهرباء تكشف عن خطواتها المقبلة بعد خفض إيران امدادات الغاز

كشفت وزارة الكهرباء، الخميس، عن “رسالة” ستبعثها لإيران بعد تخفضيها الغاز، فيما أشارت إلى شراء الطاقة من شركات استثمارية واقعة في اقليم كوردستان، مبينة انها تعمل بخطة خمسية للعام المقبل، لافتة من جانب اخر إلى أبرز ما تحتاجه الوزارة لتفعيل القطاع الكهربائي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، احمد موسى، في تصريح لـNRT اليوم، (2 ايلول 2021)، انه “سنخاطب ايران للاستفسار عن ماهية لاسباب التي ادت إلى تخفيض الغاز المورد لتشغيل محطاتنا بهذا الكم والكيفية، وسنبعث رسالة اطمئنان للجانب الايراني عن سداد المبالغ المترتبة لقاء الغاز المجهز الحالي”.

وأضاف موسى، “لدينا اتفاق شراء الطاقة من شركات استثمارية واقعة ضمن اراضي الاقليم كار وقيوان، وسيكون الاتفاق على شراء الطاقة وسيتم توزيعها للمنظومة الوطنية على جميع المحافظات عن طريق خطوط خورمال كركوك”.

وتابع، ان الوزارة “عاملة بخطة خمسية قصيرة ومتوسطة وطويلة الامد، ونعمل على اضافة 5 الاف ميغاواط للعام المقبل لمنظومة الطاقة الكهربائية، وايضا ماضون في مشاريع الطاقة، والربط الكهربائي، ونحاول جاهدين في ان نقدم خدمة للمواطنين ان توفرت المقومات”.

ومضى في حديثه انه “نحتاج إلى خطة وقودية، واطلاقات مالية التي ضمن اطلاقات الموازنة، ونحتاج إلى قرارات حكومية، وماضون في تفعيل قطاع الكهرباء”.

وفي وقت سابق، ذكرت الشركة الوطنية الإيرانية للغاز، إن خفض تصدير الغاز إلى العراق يأتي بعد الاتفاق مع الطرف العراقي وسوف يستمر لمدة ستة أشهر.

وأوضحت الشركة الإيرانية: “الأمر لا علاقة له بديون العراق لإيران، وتم إبلاغ الموضوع للعراق قبل أسبوعين”.

ويوم أمس الأربعاء، أشارت وزارة الكهرباء العراقية إلى أن امدادات الغاز الإيرانية للمنطقتين الوسطى والجنوبية انخفضت من 49 مليونا إلى ثلاثة ملايين متر مكعب يوميا، ما يهدد بنقص خطير للكهرباء.

وذكرت الوزارة في بيان أن خفض إمدادات الكهرباء الإيرانية أدى لفقد شبكة الكهرباء الوطنية لنحو 5500 ميغاواط.

وقالت الوزارة إنها على اتصال بوزارة الطاقة الإيرانية وبالسفارة الإيرانية في بغداد لتوضيح أسباب الخفض.