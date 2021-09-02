إيران تكشف سبب خفضها إمدادات الغاز إلى العراق.. سيستمر لهذا الموعد

قالت الشركة الوطنية الإيرانية للغاز، إن خفض تصدير الغاز إلى العراق يأتي بعد الاتفاق مع الطرف العراقي.

وبينت إن خفض تصدير الغاز إلى العراق يأتي بعد الاتفاق مع الطرف العراقي وسوف يستمر لمدة ستة أشهر”.

وأوضحت الشركة الإيرانية: “الأمر لا علاقة له بديون العراق لإيران، وتم إبلاغ الموضوع للعراق قبل أسبوعين”.

ويوم أمس الأربعاء، أشارت وزارة الكهرباء العراقية إلى أن امدادات الغاز الإيرانية للمنطقتين الوسطى والجنوبية انخفضت من 49 مليونا إلى ثلاثة ملايين متر مكعب يوميا، ما يهدد بنقص خطير للكهرباء.

وذكرت الوزارة في بيان أن خفض إمدادات الكهرباء الإيرانية أدى لفقد شبكة الكهرباء الوطنية لنحو 5500 ميغاواط.

وقالت الوزارة إنها على اتصال بوزارة الطاقة الإيرانية وبالسفارة الإيرانية في بغداد لتوضيح أسباب الخفض.

وتواجه مناطق في العراق خطر حدوث عجز كبير في الكهرباء، في ظل انخفاض حاد في صادرات إيران من الغاز الطبيعي إلى العراق، اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء.