العراق.. ثلاثة ملايين ناخب لم يستلموا بطاقاتهم ومطالبات بتوضيح الدوائر المتعددة

كشف المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، الخميس، عدم تسلم 3 ملايين عراقي لبطاقاتهم البايومترية.

وقال مدير مكتب المركز في بغداد حازم الرديني في بيان، إنه “لم يتبق على موعد الانتخابات سوى ٣٦ يوما للانتخابات وهنالك مايريد عن 3 ملايين بطاقة بايومترية غير مستلمة من قبل الناخبين”.

ودعا الرديني، جميع شركاء العملية الانتخابية من مؤسسات حكومية واعلام ومجتمع مدني ومرشحين الى “تحمل مسؤولية تثقيف وتوعية الناخبين لاستلام بطاقاتهم مثل الحملة اثناء فترة التحديث لان امتلاك البطاقة هو الاهم لضمان مشاركة اوسع”.

من جانبه إكد فاضل الغراوي الخبير مجال حقوق الانسان ان نظام الدوائر المتعددة الذي تم اعتماده في الانتخابات القادمة مازال يشوبه الغموض للعديد من الناخبين .

وإضاف الغراوي ان الية تصويت المواطن لمرشحه على مستوى الدائرة وكذلك التصويت للكوتا على مستوى العراق كدائرة واحدة يحتاج توضيح تفصيلي.

وطالب الغراوي مفوضية الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الأعلام كافة للبدء بحملة تثقيفية للناخبين عن الية الانتخابات وكيفية التصويت وفقا للنظام الجديد وحث ثلاثة ملايين ناخب من استلام بطاقاتهم الانتخابية التي لم تستلم للان .