من الغد.. إنكسار الحرارة والإقتراب من وداع الصيف في العراق

تشير توقعات الطقس الى انكسار موجات الحرارة الصيفية اعتباراً من غد الجمعة.

وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك :”إعتباراً من يوم غد ‎الجمعة، متوقع إنكسار موجات الحرارة الصيفية في وسط وغرب وشمال البلاد ومن ضمنها العاصمة بغداد، رغم استمرار درجات الحرارة مرتفعة الا ان الشعور بالحرارة يكون أكثر إعتدالاً”.

وأضاف “أما مدن الجنوب ، فانكسار شدة الحرارة يكون اعتبارا من يوم السبت، ويقل الشعور بالحرارة نسبيا رغم ارتفاع درجات الحرارة خلال النهار ايضا”.

وبين عطية انه “وبعد منتصف شهر أيلول تبدأ رحلة الانخفاض التدريجي بدرجة الحرارة واقترابنا من وداع فصل الصيف وموجاته، فلكيا”.