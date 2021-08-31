برلمان كردستان يستأنف فصله التشريعي الجديد بتعديل قانون وزارة المالية

من المقرر أن يستأنف برلمان كردستان غداً الأربعاء دورته التشريعية الشتوية بالتصويت على مجموعة من مشاريع القوانين أبرزها تعديل قانون وزارة المالية والإقتصاد في حكومة الإقليم.

ووفقا لجدول أعمالها فإن الجلسة تتضمن إلقاء رئيسة البرلمان ريواز فائق ورؤساء الكتل كلمات بمناسبة بدء الفصل التشريعي الجديد.

وبحسب الجدول ستتضمن الجلسة أيضا القراءة الاولى لتعديل قانون وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كردستان، مع القراءة الثانية لمجموعة قوانين منها التعديل الثاني لقانون النزاهة في الإقليم.

وسيناقش البرلمان مشروع قانون الأوسمة والميداليات المرسل من رئاسة إقليم كردستان.

وكان رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فوزي الحريري قد بحث في آب الماضي مع اللجان المعنية في برلمان كردستان تشريع قانون منح “الأوسمة والميداليات” التقديرية للمناضلين والمضحين.

وذكر الحريري في مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع آنذاك، أنه جرى حوار ودي للتباحث حول مشروع قانون منح الأوسمة والميداليات من قبل رئيس إقليم كوردستان، مبينا أن منح الأوسمة من المواد القانونية المتعلقة برئاسة الاقليم والتي لم يتم تنفيذها لغاية الآن.

وأوضح “كان لدينا حوار ثر داخل البرلمان حول القانون وكانت هناك ملاحظات وآراء ايجابية من قبل أعضاء البرلمان بهذا الصدد”، مردفا بالقول “قريبا سنرفع مشروع القانون إلى البرلمان للمصادقة عليه”.

كما أشار الحريري إلى أن بعد المصادقة على القانون يمكننا أن نمح الأوسمة للمناضلين من قوات البيشمركة ولأولئك المضحين من أبناء شعبنا، وهذه ستكون المرة الأول التي يقوم بها الإقليم بمثل هكذا أمر”.