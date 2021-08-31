البيشمركة تعلن التوصل الى اتفاق نهائي للعودة الى المناطق الكوردية خارج الاقليم

أعلن وزير البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان شورش إسماعيل،اليوم الثلاثاء،31 آب (اغسطس) 2021 عن التوصل إلى اتفاق نهائي مع وزارة الدفاع في الحكومة الاتحادية لعودة البيشمركة الى المناطق الكوردية خارج ادارة الاقليم أو مايعرف بالمناطق المتنازع عليها.

وذكر بيان لوزارة البيشمركة في حكومة الاقيلم ان وزير البيشمركة التقى اليوم الثلاثاء العقيد تاد بورس رئيس المستشارين العسكريين للتحالف الدولي في اقليم كوردستان، والوفد العسكري المرافق له. ونقل البيان عن وزير البيشمركة شورش اسماعيل قوله إنه لغرض إستعادة الامن والإستقرار الى المناطق الكوردية خارج ادارة الإقليم والقضاء على نشاط الإرهابيين، وإبعادهم عن تلك المناطق توصلنا مع الجيش العراقي و وزارة الدفاع العراقية في الحكومة الاتحادية إلى اتفاق نهائي لنشر لواءين مشتركين. وأضاف وزير البيشمركة، شورش اسماعيل ” قريبا سننتهي من التحضيرات لتحديد دور ومهام اللواءين”.