إقليم كوردستان.. تطبيق لمساعدة الذين يتعرضون للتحرش الجنسي

أعلن مدير عام مديرية مكافحة العنف ضد المرأة والأسرة في إقليم كوردستان، كوردو عمر، عن اتفاق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA لاستحداث تطبيق خاص بالأشخاص الذين يتعرضون للتحرش الجنسي.

وقال كوردو عمر في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية إن نحو 70% من المشاكل التي تواجه المرأة حالياً مصدرها التكنولوجيا وشبكات التواصل الاجتماعي، لهذا فكرنا في تطبيق خاص بالذين يتعرضون للتحرش يمكنهم من تسجيل شكاواهم بأسرع وقت ومن بيوتهم.

وأوضح عمر أن “التطبيق يجري العمل عليه بمساعدة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وسيتم تفعيله هذه السنة وباللغتين الكوردية والعربية”.

وعن المستفيدين من التطبيق، قال عمر: “يستطيع كل شخص تجاوز عمره 12 سنة استخدام التطبيق، وفيه قسم للمساعدة، يستطيع الشخص المتعرض للتحرش الضغط عليه لثلاث ثواني، فيتم تسجيل الصوت وتحديد الموقع”.

وعن طريقة وصول الشرطة إلى محل الحادث، بين مدير عام مكافحة العنف ضد المرأة والأسرة أن “الشرطة في إقليم كوردستان لا تعتمد النظام الرقمي، لهذا لن تتمكن الشرطة من بلوغ موقع الحادث فوراً، لذا يمكن الاعتماد على تسجيلات التطبيق كدليل يقدمه المشتكي أثناء عملية المحاكمة”.

التطبيق سيكون متاحاً على نظام أندرويد وآي أو إس، ويمكن من خلاله تبليغ الشرطة أو الخط الساخن أو شخص معين بالحادث.

وتشير إحصائيات مديرية مكافحة العنف ضد المرأة والأسرة إلى تعرض 59 امرأة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية إلى الاعتداء جنسياً.