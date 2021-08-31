الديمقراطي الكردستاني يكشف عن ملامح تشكيل الحكومة المقبلة

دعا عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، الثلاثاء، القوى السياسية الفائزة في الانتخابات المقبلة لاعلان تشكيل حكومة اغلبية سياسية تقابلها معارضة قوية، مبينا ان الانتخابات المقبلة فرصة لتصحيح المسار السياسي.

وقال شنكالي إن “الحل الامثل لتصحيح العملية السياسية المتعثرة في العراق هو ان يتم تشكيل حكومة اغلبية سياسية بعد ائتلاف مجموعة من القوى السياسية من مختلف المكونات”.

واضاف ان “تلك القوى ستتحمل مسؤولية اخفاق الحكومة وفسادها من اجل انهاء الفوضى في العملية السياسية وعدم معرفة من هي الكتلة الاكبر وما يجري خلف الكواليس”.

وأوضح شنكالي، ان “ما تبقى من النواب سيتحولون الى المعارضة بشكل كبير وسيتم تشكيل جبهة معارضة من جميع القوى السياسية وتكون قادرة على محاسبة الحكومة واستجواب الوزراء”.