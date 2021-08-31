امرأة تقتل شقيقها لترثه في الموصل (صور)

أعلنت شرطة نينوى، الثلاثاء، اعتقال امرأة وابنها ورجل آخر، اشتركوا بقتل شقيق المرأة للحصول على ميراثه، في مدينة الموصل.

وقالت الشرطة في بيان اليوم، (31 آب 2021)، أن “مديرية شرطة ابي تمام التابعة لقيادة شرطة نينوى تمكنت وبعد تشكيل فريق عمل باشراف قائد الشرطة واخذ موافقات قاضي التحقيق المختص والاستفادة من كاميرات المراقبة والتعاون مع دائرة الطب العدلي، من كشف جريمة قتل مواطن من خلال طعنه بالة حادة داخل داره في حي (الصديق) في الجانب الايسر لمدينة الموصل”.

وأضاف البيان، انه تم “القاء القبض على المجرمين (الثلاثة) الذين قاموا بارتكاب جريمتهم”، مشيرا إلى أن “اثنين من المجرمين هما شقيقة المجني عليه وابنها قاموا بارتكاب الجرم لغرض الحصول على الميراث كون المجنى عليه اعزب”.

وتابع، انه تم “تدوين اقوال المجرمين بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وسيتم احالتهم الى محكمة الجنايات المختصة لينالوا جزائهم، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم”.

ولفت البيان، إلى ان “المجرمين تم القاء القبض عليهم في منطقة حي (الخضراء) في الجانب الايسر لمدينة الموصل”.