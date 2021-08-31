انطلاق ثالث معرض للتسوق الالكتروني بين اقليم كوردستان والصين

انطلق اليوم الثلاثاء، ثالث معرض للتسوق الالكتروني بين إقليم كوردستان والصين وذلك بمشاركة 188 شركة صينية و60 شركة محلية.

ويأتي هذا النشاط بهدف تقوية العلاقات التجارية بين الجانبين.

وقال رئيس اتحاد المستوردين والمصدرين الكوردستاني فرع أربيل، كيلان حاجي سعيد، لكوردستان 24 “انطلق اليوم المعرض الثالث بين الصين واقليم كوردستان، والذي يهدف الى تعزيز العلاقات ورفع التبادلات التجارية”.

واضاف “نظرا لانتشار فيروس كورونا، سيتم إجراء المعرض على الانترنت”.

وأقيم في وقت سابق معرضان للتسوق الإلكتروني بين فرع أربيل لاتحاد غرف التجارة والصناعة ومنظمة التجارة الصينية (كاج إكسبو) بالتعاون مع القنصلية الصينية في إقليم كوردستان.