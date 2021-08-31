بختيار يدخل على خط المنافسة لرئاسة الجمهورية ويلمح لصراع داخل الاتحاد على المنصب

كشف القيادي البارز في الاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار، عن طرح اسمه كمرشح لرئاسة الجمهورية، فيما وجه انتقادات لإدارة حزبه واعتماد صيغة الإدارة المشتركة.

وقال بختيار ان “اعتماد صيغة الإدارة والمشتركة في رئاسة الاتحاد الوطني الكردستاني كانت خطأ كبيرا”، مبينا انه “توقع قبل انهيار هذه الصيغة”.

واضاف بختيار، أن “الرئيس الراحل جلال طالباني يتحمل مسؤولية تفاقم الخلافات داخل الاتحاد الوطني الكردستاني”، مشيرا إلى أنه “كان الاجدر بطالباني عدم القبول بولاية رئاسية ثانية وان يتفرغ لحل الخلافات داخل الاتحاد التي بدأت تطفو منذ ذلك التاريخ”.

وبشان ترشحه لرئاسة الجمهورية، اكد بختيار انه “اسمه مطروح لرئاسة الجمهورية لكنه لا يسعى لذلك حتى الآن”، معتبرا أن “عدم سعيه للمنصب يفرح البعض (في إشارة لوجود صراعات داخل الاتحاد على المنصب)”.