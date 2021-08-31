رئيس مكافحة الإرهاب العراقي: التعاون مع كوردستان «في أعلى المستويات»

أكد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الفريق عبد الوهاب الساعدي، الاثنين، أن جهازه ينفذ «واجبات مشتركة» مع قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان.

وكان الفريق الساعدي يتحدث في ندوة حوارية حضرها وزراء أمنيون ببغداد.

وقال الساعدي، إن التعاون والتنسيق مع قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان «في أعلى المستويات».

ولفت إلى أن التعاون يشمل أربيل والسليمانية، لافتاً إلى تنفيذ «واجبات مشتركة» في إطار ملاحقة المطلوبين للعدالة، وآخرها قبل يومين في أربيل.

والخميس الماضي، أعلن الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول، اعتقال المسؤول الإداري لـ «ولاية الجنوب» لدى تنظيم داعش في العاصمة أربيل.

وأفاد بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني طالعته (باسنيوز)، إنه «بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، فأن جهاز مُكافحة الإرهاب يواصل عملياته النوعية، حيث تمكن من القاء القبض على ما يُسمى اداري عام ولاية الجنوب في عصابات داعـش الإرهابي المُكنى أبو منصور».

وأشار رسول إلى أن «الإرهابي كان يتحرك بهويات مزورة»، مضيفا أن «العملية تمت بالتنسيق مع جهاز مُكافحة الإرهاب في مُحافظة أربيل».

وسبق أن وصف مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي التعاون الأمني بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان بـ «الجيد»، ولا سيما بين الأجهزة الأمنية.