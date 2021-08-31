أغسطس 31, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الانواء الجوية تنشر توقعاتها للطقس في البلاد

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فى :أخبار عــامة
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الانواء الجوية تنشر توقعاتها للطقس في البلاد

اعلنت الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في عموم البلاد، مشيرة الى استمرار ارتفاع درجات الحرارة.
وذكرت الهيأة في تقريرها اليومي والذي ان “طقس الاربعاء سيكون صحوا حارا في جميع مناطق البلاد واليراح شمالية غربية، وتسجل ادنى درجات حرارة عظمى في دهوك والسليمانية عند 43 درجة ، بينما تسجل محافظة ذي قار اعلى درجة عند 48 درجة ، اما العاصمة بغداد فسوف تسجل 47 درجة مئوية”.

واضافت ان “طقس الخميس سيكون صحوا في عموم المناطق والرياح شمالية غربية، مع استمرار عدم تغير درجات الحرارة في المنطقة الوسطى، وانخفاضها في المنطقتين الجنوبية والشمالية”.

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