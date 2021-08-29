الرئيس بارزاني عن اجتماعه بالرئيس ماكرون : بحثنا آخر التطورات في العراق وكوردستان

اجتمع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، في أربيل ، مساء اليوم الاحد ، بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الموجود بزيارة رسمية في إقليم كوردستان.

وكتب الرئيس بارزاني في تغريدة على حسابه في تويتر ، عقب اللقاء “سعدت باستقبال الرئيس ماكرون اليوم في أربيل ” ، مضيفاً ” ناقشنا آخر التطورات في العراق وكوردستان واغتنمت الفرصة لأعرب عن امتناني لصداقة فرنسا الدائمة مع كوردستان ، والتي ستبقى إلى الأبد في ذاكرتنا”.

Had the honor of receiving President @EmmanuelMacron today in Erbil. We spoke of the latest developments in Iraq and Kurdistan and I took the opportunity to convey my gratitude to France's consistent friendship with Kurdistan, which shall eternally remain in our memory. pic.twitter.com/z4CTK6I4LT — Masoud Barzani (@masoud_barzani) August 29, 2021

وكان ماكرون وصل الى أربيل فجر اليوم الاحد ، على رأس وفد رفيع قادماً من العاصمة العراقية بغداد ، حيث شارك في مؤتمر بغداد الشراكة والتعاون .

وعقد الرئيس الفرنسي اجتماعاً مشتركاً مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيسة برلمان كوردستان ريواز فائق.

كما التقى الرئيس ماكرون برفقة الرئيس بارزاني بعائلة الشهيد المقاتل في قوات البيشمركة هوجام سورجي ، كما التقى بكوكبة من المقاتلات في صفوف قوات البيشمركة.