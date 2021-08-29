أغسطس 30, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

الرئيس بارزاني عن اجتماعه بالرئيس ماكرون : بحثنا آخر التطورات في العراق وكوردستان

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فى :أخبار عــامة
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الرئيس بارزاني عن اجتماعه بالرئيس ماكرون : بحثنا آخر التطورات في العراق وكوردستان

اجتمع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، في أربيل ، مساء اليوم الاحد ، بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الموجود بزيارة رسمية في إقليم كوردستان.

وكتب الرئيس بارزاني في تغريدة على حسابه في تويتر ، عقب اللقاء “سعدت باستقبال الرئيس ماكرون اليوم في أربيل ” ، مضيفاً ” ناقشنا آخر التطورات في العراق وكوردستان واغتنمت الفرصة لأعرب عن امتناني لصداقة فرنسا الدائمة مع كوردستان ، والتي ستبقى إلى الأبد في ذاكرتنا”.

وكان ماكرون وصل الى أربيل فجر اليوم الاحد ، على رأس وفد رفيع قادماً من العاصمة العراقية بغداد ، حيث شارك في مؤتمر بغداد الشراكة والتعاون .

وعقد الرئيس الفرنسي اجتماعاً مشتركاً مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيسة برلمان كوردستان ريواز فائق.

كما التقى الرئيس ماكرون برفقة الرئيس بارزاني بعائلة الشهيد المقاتل في قوات البيشمركة هوجام سورجي ، كما التقى بكوكبة من المقاتلات في صفوف قوات البيشمركة.

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