الرئيس بارزاني عن اجتماعه بالرئيس ماكرون : بحثنا آخر التطورات في العراق وكوردستان

اجتمع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، في أربيل ، مساء اليوم الاحد ، بالرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الموجود بزيارة رسمية في إقليم كوردستان.

وكتب الرئيس بارزاني في تغريدة على حسابه في تويتر ، عقب اللقاء “سعدت باستقبال الرئيس ماكرون اليوم في أربيل ” ، مضيفاً ” ناقشنا آخر التطورات في العراق وكوردستان واغتنمت الفرصة لأعرب عن امتناني لصداقة فرنسا الدائمة مع كوردستان ، والتي ستبقى إلى الأبد في ذاكرتنا”.

Had the honor of receiving President @EmmanuelMacron today in Erbil. We spoke of the latest developments in Iraq and Kurdistan and I took the opportunity to convey my gratitude to France's consistent friendship with Kurdistan, which shall eternally remain in our memory. pic.twitter.com/z4CTK6I4LT

— Masoud Barzani (@masoud_barzani) August 29, 2021