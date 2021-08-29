نيجيرفان بارزاني عقب اجتماع الرئاسات مع ماكرون: بحثنا الوضع السياسي والأمني وتعزيز العلاقات الثنائية

رحب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بزيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى إقليم كوردستان، قائلاً اننا سعداء بوجوده في اربيل ونرحب به باسم شعب كوردستان في العراق وإقليم كوردستان .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين بارزاني وماكرون ، عقب اجتماع الأخير مع الرئاسات الثلاث للإقليم.

وقال بارزاني انهم بحثوا خلال الاجتماع ، الوضع السياسي والأمني والانتخابات والوضع في المنطقة وتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والشراكة بين إقليم كوردستان وفرنسا .

مردفاً ، ننظر بأهمية الى هذه الزيارة شاكراً الدور الفرنسي في دعم إقليم كوردستان والعراق مشيراً الى حاجة الإقليم والعراق الى دعم فرنسا .

نيجيرفان بارزاني، أكد على الحاجة لدعم دولي لتعزيز الأمن والديمقراطية، مشيراً إلى أنه يتطلع للعمل المشترك والشراكة مع فرنسا.

مشيراً، الى إن العراق في هذا الوقت يتجه نحو انتخابات الدورة الخامسة، وزيارة الرئيس ماكرون تأتي كدعم واضح للعملية الديمقراطية في العراق .

وأضاف ، نحن مازلنا بحاجة الى تثبيت الامن وتعزيز الديموقراطية وتطوير المؤسسات الحكومية، مؤكداً الحاجة إلى دعم دولي في هذا المجال .

كما أكد رئيس إقليم كوردستان ، بالقول نتطلع الى العمل المشترك مع فرنسا في مواجهة الارهاب وتغيير المناخ، فضلاً عن المجال الاقتصادي ، لافتاً إلى أن العراق واقليم كوردستان يستطيعان ان يكونا عاملين مساعدين لفرنسا وتهيئة الفرص الاستثمارية للشركات الفرنسية ، مبدياً استعداد إقليم كوردستان لتقديم كافة التسهيلات في هذا المجال .

كما أوضح بارزاني ، أن اقليم كوردستان ينظر بأهمية الى هذه الزيارة ، مخاطباً الرئيس الفرنسي بالقول كان لديكم دور رئيسي في جمع القادة وانجاح قمة بغداد ، نشكركم على هذا الجهد .

معرباً عن امله في أن تعالج مشاكل العراق والمنطقة، معرباً عن شكره الى الرئيس ماكرون لدوره في معالجة التوترات بين الاقليم وبغداد في عام 2017 .

من جانبه ، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، أن هناك مشتركات وعلاقات بين الشعبين الفرنسي والكوردي ، مشيراً الى ان فرنسا كان لها دور في توفير الملاذ الامن في العراق ، وكانت للسيدة دانيال ميتران وقتها دورا كبيرا مع المنظمات الإنسانية .

مشيراً ، الى أن هذه العلاقات تطورت اكثر عندما جاءت قواتنا الى جانب قوات البيشمركة والقوات العراقية و”قسد” لمحاربة الإرهاب، مشيرا إلى انه النضال المشترك ضد الارهاب.

مردفاً ، اليوم طمأنت السيد بارزاني على استمرار محاربة داعش حتى لا يظهر مرة اخرى في العراق وسوريا .

كما أشاد الرئيس الفرنسي بدور إقليم كوردستان في مساعدة النازحين واللاجئين ، مشيراً إلى أن حكومة اقليم كوردستان قدمت العديد من التضحيات لاسقبال النازحين الايزديين وايضا اللاجئين في العراق.

مؤكداً على أن بلاده ستحاول بكل الامكانيات لكي يعود النازحون من الايزيديين والمسيحيين الى مناطقهم ، مبدياً استعداد بلاده لتقديم كل الدعم في هذا المجال.

وبخصوص غرب كوردستان (شمال شرق سوريا) ، قال الرئيس ماكرون ان بلاده ستبذل كل جهودها لتعزيز السلام فيها ، قائلاً انهم مع السلام في المنطقة، وأن يعمل جميع الأطراف معا لتحقيقه .

وقال الرئيس الفرنسي ، انه سعيد جدا باجتماعه مع كل من رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، وسأجتمع مع البيشمركة للتعبير عن دعم فرنسا لهم .

وعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، بعد ظهر اليوم الأحد، إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان، التي كان قد انطلق منها صباحاً الى مدينة الموصل.

وعقد الرئيس الفرنسي اجتماعاً مشتركاً مع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيسة برلمان كوردستان ريواز فائق.

وكان ماكرون وصل الى أربيل فجر اليوم الاحد ، على رأس وفد رفيع قادماً من العاصمة العراقية بغداد، حيث شارك في مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون .