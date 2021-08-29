أغسطس 29, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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ماكرون يلتقي قادة كوردستان في زيارة تاريخية لأربيل

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فى :أخبار عــامة
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ماكرون يلتقي قادة كوردستان في زيارة تاريخية لأربيل

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أربيل في وقت مبكر من الأحد وذلك في أول زيارة له إلى إقليم كوردستان.

واُستقبل الرئيس الفرنسي من قبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في مراسم خاصة جرت في مطار أربيل الدولي بحضور عدد من المسؤولين.

هذا وسيلتقي ماكرون في وقت لاحق من اليوم مع الرئيس مسعود بارزاني ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني.

وقبل ذلك، يتوجه ماكرون إلى الموصل. ومن المرجح أن يزور جامع النوري الكبير في الموصل وكنيسة بعشيقة في سهل نينوى، بحسب ما أفاد مراسلنا.

ووصل ماكرون إلى أربيل بعدما شارك في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي حضرته تسع دول، ثم عقد لقاءات جانبية وأجرى زيارة إلى مرقد الإمام الكاظم.

https://www.facebook.com/watch/?v=1037345110361693

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