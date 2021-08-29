الرئيس ماكرون يلتقي عائلة البيشمركة الشهيد هوجام سورجي

من المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، عائلة البيشمركة الشهيد هوجام سورجي، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى إقليم كوردستان.

عمر هوجام، أحد أبناء الشهيد هوجام سورجي أفاد اليوم لـ (باسنيوز) «من المقرر أن نلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتمام الساعة 11:00 قبل ظهر اليوم في رئاسة إقليم كوردستان».

وأضاف «والدي فقد حياته دفاعاً عن أرض وكرامة إقليم كوردستان، لذا سنطلب من الرئيس الفرنسي خلال اللقاء دعم قوات البيشمركة وإقليم كوردستان، ونؤكد له أنه إذا استمر في دعم دعم الكورد وإقليم كوردستان، فإن روح أبي وأرواح كافة شهداء كوردستان ستنعم بالراحة والسلام».

والشهيد هوجام عبد الرحمن خضر سورجي هو من مواليد 1970 قرية بردةسور التابعة لناحية روفيا في قضاء بردةرش، كان انضم إلى البيشمركة عام 1991، واستشهد يوم 25 / 1 / 2015 على يد إرهابيي داعش بطريقة وحشية.