جوتيار عادل: لطالما كانت فرنسا إلى جانب كوردستان في الظروف الصعبة وكانت لها مواقف مشرفة

أكد متحدث حكومة إقليم كوردستان، أن لفرنسا علاقة خاصة مع إقليم كوردستان، وشعب كوردستان يثمن عالياً مواقف حكومة وشعب فرنسا، وينظر باهتمام كبير إلى زيارة الرئيس الفرنسي إلى الإقليم.

وقال د. جوتيار عادل لـ (باسنيوز)، اليوم الأحد: «علاقات إقليم كوردستان وفرنسا تاريخية، سواء على مستوى التعاون والتنسيق الإنساني أو السياسي، ولطالما كانت فرنسا إلى جانب كوردستان في الظروف الصعبة وكانت لها مواقف مشرفة، لذا فإننا دائماً نتوقع منهم هكذا مواقف، ونثمن عالياً زيارة الرئيس ماكرون إلى إقليم كوردستان».

وأشار إلى أن «فرنسا لديها مكانة دولية هامة، وهي عضو دائم في مجلس الأمن، وإقليم كوردستان جزء من العراق، وكل مسألة تتعلق بالأمن والاستقرار والسلام تتعامل فرنسا مع الإقليم على هذا الأساس، إلا أن فرنسا لديها علاقات خاصة مع إقليم كوردستان، وكان لها دور كبير في استصدار القرار 688 ودعم مواقف الكورد، لذا فإننا نكن احتراماً كبيراً لشعب وحكومة فرنسا».

وأكد عادل، أن «أبواب إقليم كوردستان مفتوحة أمام الشركات والمستثمرين، لأن الإقليم يسعى إلى تعزيز علاقاته الاقتصادية مع كافة دول العالم، ومن بينها فرنسا»، وأضاف «كل دولة ترغب في الاستثمار بإقليم كوردستان، خاصة الدول الغربية، نحن نرحب بها، وفرنسا تتعامل وفق القوانين الدولية مع إقليم كوردستان ضمن إطار العراق الاتحادي».

وبين د. جوتيار عادل، أن «زيارة الرئيس ماكرون إلى إقليم كوردستان لها أهمية خاصة، وإقليم كوردستان حكومة وشعباً يرحب بهذه الزيارة».