الشيخ علي يشن هجوما ناريا على وزير خارجية ايران.. مكانك ليس بين الشيوخ والرؤساء

شن السياسي العراقي فائق الشيخ علي، السبت، هجوما لاذعا على وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان، مخاطبا اياه بالقول: “يفترض أن تمتلك بعضا من اللياقة والأدب واحترام الأعراف”.

وذكر الشيخ علي في تغريدة له عبر تويتر اليوم السبت “يا وزير خارجية إيران:كان يفترض فيك أن تمتلك بعضا من اللياقة والأدب واحترام الأعراف”، مؤكدا انه “لن تستطيع أن تفرض نفسك عنوة”.

واضاف، ان “مكانك ليس بين الشيخ محمد بن راشد والرئيس السيسي”، لافتا الى ان “هذه اللقطة تشكل إدانة صارخة لك ولدولتك ولمن يمثل العراق من الجبناء.

لقد أجهزت على لقاء بغداد بتصرفك الأحمق هذا!”.