الديمقراطي الكوردستاني يدعو مقاطعي الانتخابات للعدول عن قرارهم من أجل مصلحة العراق

جدد الحزب الديمقراطي الكوردستاني السبت دعوته لقوى عراقية للعدول عن قرار مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في تشرين الأول أكتوبر المقبل.

وفيما يلي نص البيان:

من منطلق الشعور بالمسؤولية وحرصا من حزبنا على استقرار الأوضاع في العراق ومن أجل وضع العملية السياسية في مسارها الصحيح وحلحلة القضايا الإشكالية فقد دعونا قبل أسبوعين- من خلال تصريح رسمي- التيار الصدري والأطراف العراقية التي أعلنت عن قرارها بعدم خوض الانتخابات إلى العدول عن قرارها وذلك من أجل المساهمة لإصلاح وتصويب العملية السياسية وتأخذ على عاتقها هذه المهمة.

يبدو لنا أنه بعد الدراسة والمراجعة وأخذ المصلحة العامة بنظر الاعتبار فقد أعلن أمس سماحة السيد(مقتدى الصدر) عن قرار مشاركة التيار الصدري في الانتخابات النيابية العراقية.

ونحن بدورنا اذ نثمن هذا القرار نرى فيه خطوة مهمة وخدمة للمصلحة العامة وكذلك تأمينا لانسيابية العملية السياسية واستقرار الأوضاع… لذا مرة أخرى وبهذه المناسبة ندعو بقية الأطراف والشخصيات السياسية المعلنة عن انسحابها من الانتخابات بضرورة العدول عن قرارها بغية المشاركة في الانتخابات من أجل مصلحة العراق وشعبه.

محمود محمد

المتحدث الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني