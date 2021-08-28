السجن 8 سنوات لكوردي مقيم في بريطانيا بتهمة تهريب السجائر وغسيل الأموال

حكم القضاء البريطاني في مقاطعة كوفنتري بالسجن 8 سنوات على كوردي وصف بـ «زعيم عصابة إجرامية» حاولت إغراق المملكة المتحدة بما يقرب من 80 مليون سيجارة.

ووفق تقارير إعلامية بريطانية، فقد كان آري يقود نشاطات غير قانونية لتهريب السجائر والأموال، مستخدما أسطولا من المركبات وشبكة من المتعاونين.

وصادرت هيئة الإيرادات والجمارك ملايين السجائر من شبكة موردي مجيد. وعثر على السجائر في شاحنات وداخل حاويات شحن ووحدات تخزين، كان بعضها مخفيا بين الإمدادات الطبية.

كما يواجه آري مجيد (36 عاماً) تهمة غسيل الأموال الناتجة عن نشاطاته الإجرامية، إلى جانب شخصين آخرين هما داميان لوكاسوك (35 عاما)، وميروسلاف كوكسانوفيتش (55 عاما).

وقال كارمين دي فرانكو، مساعد مدير دائرة مكافحة الجريمة المنظمة HMRC: «لعب مجيد دورا هاما في توزيع كميات هائلة من السجائر المهربة في جميع أنحاء المملكة المتحدة. لقد حرم خدماتنا العامة من ملايين الجنيهات من التمويل الحيوي وقوض التجار الشرعيين».

وأضاف «السجائر الرخيصة تأتي بتكلفة كبيرة لأنها غالبا ما تمول الجرائم المنظمة الأخرى والنشاط غير القانوني الذي يسبب ضررا حقيقيا لمجتمعاتنا، مثل المخدرات والأسلحة والاتجار بالبشر. المهربون مجرمون لا يهتمون بمن يبيعون، بمن فيهم الأطفال».

قامت HMRC بعدة عمليات ضبط سجائر من خطوط إمداد آري مجيد بين أيار / مايو 2018 وأبريل / نيسان 2019 في مواقع في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وبلغت قيمة السجائر المهربة التي يبلغ عددها 79 مليون سيجارة أكثر من 22 مليون جنيه إسترليني في المجموع.

واعتقل مجيد من قبل الشرطة البريطانية في منزله في 25 أبريل / نيسان 2019، وأدين بتهمتين تتعلقان بالغش في الإيرادات العامة، وتهمتين بغسل الأموال، في 15 تموز/يوليه 2021، عقب محاكمة في محكمة ورويك كراون، وحكم عليه في 20 أغسطس/آب 2021 بالسجن ثماني سنوات وثلاثة أشهر.