هل كل من يمتلك عجلة يقطع عنه راتب الرعاية؟.. وزارة العمل تجيب

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، بشأن قطع رواتب المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في حال امتلاكهم لعجلة.

وقال نجم العقابي مدير اعلام وزارة العمل في تصريح خص به وكالة {الفرات نيوز} ان “قسم التخطيط في الوزارة وضع جملة من المعايير للمستفيدين من راتب الرعاية الاجتماعية وحسب القانون”.

وبين العقابي، انه “ليس كل من يملك عجلة يتم قطع راتب الرعاية عنه”، مبينا ان “من كان يملكها قبل استفادته من راتب الرعاية يبقى الراتب بمجرد وجود تاييد وبراءة ذمة من المرور العامة”.

وأضاف مدير اعلام وزارة العمل: “اما اذا كان امتلك العجلة بعد الراتب فانه يسدد ما تقاضاه”.

وأكد، انه” ليس جميع الرواتب تتوقف ويتم التعامل وفقا لفوق او تحت خط الفقر”، ملفتا إلى ان” القانون ١٠٥ الف شهريا”.