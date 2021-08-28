أغسطس 28, 2021

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

هل كل من يمتلك عجلة يقطع عنه راتب الرعاية؟.. وزارة العمل تجيب

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
20 مشاهدات

هل كل من يمتلك عجلة يقطع عنه راتب الرعاية؟.. وزارة العمل تجيب

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، بشأن قطع رواتب المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في حال امتلاكهم لعجلة.

وقال نجم العقابي مدير اعلام وزارة العمل في تصريح خص به وكالة {الفرات نيوز} ان “قسم التخطيط في الوزارة وضع جملة من المعايير للمستفيدين من راتب الرعاية الاجتماعية وحسب القانون”.

وبين العقابي، انه “ليس كل من يملك عجلة يتم قطع راتب الرعاية عنه”، مبينا ان “من كان يملكها قبل استفادته من راتب الرعاية يبقى الراتب بمجرد وجود تاييد وبراءة ذمة من المرور العامة”.

وأضاف مدير اعلام وزارة العمل: “اما اذا كان امتلك العجلة بعد الراتب فانه يسدد ما تقاضاه”.

وأكد، انه” ليس جميع الرواتب تتوقف ويتم التعامل وفقا لفوق او تحت خط الفقر”، ملفتا إلى ان” القانون ١٠٥ الف شهريا”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi