أغسطس 27, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

منتقداً بايدن .. ترامب: أميركا لم تشهد مثل هذا الغباء من قبلّ!

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فى :أخبار عــامة
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منتقداً بايدن .. ترامب: أميركا لم تشهد مثل هذا الغباء من قبلّ!

انتقد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إدارة الرئيس جو بايدن لتسليمها قائمة بأسماء الأفراد الذين يريدون مغادرة أفغانستان إلى “طالبان” وسط مخاوف من أن الحركة ستستخدمها للانتقام.

وفي مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، سأل المقدم ترامب عن رأيه بـ”قائمة القتل”، وقال الأخير: “نحن نعطي طالبان قوائم بالأميركيين، وهي تدق على أبواب المنازل وتلقي القبض عليهم.. هذا البلد لم يشهد مثل هذا الغباء من قبل، وبلدنا حقا في ورطة وسيزداد الأمر سوءا”.

وأضاف: “طالبان كانت تخاف منا.. وأنا قلت لهم إنه إذا قاموا بأي فعل فنحن سنقوم بالرد عليهم في معقلهم وهم يعرفون ذلك وكانوا ينتظروننا، وكانوا سعداء جدا للسماح لنا بالذهاب وأخذ كل أميركي وأي شخص آخر نريده وأخذ معداتنا ولسبب ما أخطأ (بايدن) في الخطة وأخرج الجيش أولاً”.

واعتبر أن “اليوم هو يوم حزين للغاية لبلدنا وإحراج كبير. كما أنه يوم خطير للغاية بالنسبة لبلدنا”.

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