داعش يكشف عن اسم انتحاري مطار كابل.. وينشر صورته

كشف تنظيم داعش عن اسم وصورة الانتحاري المسؤول عن واحد من تفجيري مطار كابل اللذين أوديا بحياة العشرات، منهم 13 عسكرياً أميركياً، إضافة إلى عشرات الجرحى.

وكان تنظيم داعش – خراسان تبنى تنفيذ أحد عناصره عملية انتحارية استهدفت أشخاصًا بالقرب من مطار كابل، يوم الخميس.

وجاء في بيان تنظيم داعش – خراسان، الذي صدر الخميس ونشرته وكالة “أعماق”، أن اسم الانتحاري هو “عبد الرحمن اللوغري”.

كما نشر التنظيم صورة للمفجر “اللوغري”.

وقالت “أعماق”، في بيان صدر الخميس، إن “مقاتلها” استطاع التغلب على جميع التحصينات الأمنية، حيث وصل إلى مسافة “لا تزيد عن خمسة أمتار من القوات الأميركية”.