أغسطس 27, 2021

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

بارزاني والياور يبحثان أوضاع سكان غرب دجلة وتهديدات الإرهاب

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فى :أخبار عــامة
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بارزاني والياور يبحثان أوضاع سكان غرب دجلة وتهديدات الإرهاب

بحت الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، مع شيخ قبيلة شمر العربية الشيخ عبدالله حميدي عجيل الياور، يوم الخميس، أوضاع ومعيشة سكان غرب دجلة وتهديدات الارهابيين للتعايش بين مكونات محافظة نينوى.

وجاء في بيان لمقر بارزاني، ان بارزاني استقبل شيخ قبيلة شمر الشيخ عبدالله حميدي عجيل الياور، مبينا ان الجانبين بحثا الاوضاع ومعيشة الساكنين في غرب دجلة والمناطق الحدودية بين العراق وسوريا.

واضاف البيان ان الجانبين تناولا أيضا تهديدات الارهابيين والتعايش بين مكونات محافظة نينوى.

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