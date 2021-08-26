وثيقة .. وزارة المالية تخاطب حكومة الإقليم لتثبيت موظفين العقود على الملاك الدائم

دعا وزير المالية والإقتصاد في أقليم كوردستان آوات شيخ جناب، مجلس وزراء الإقليم إلى تثبيت العاملين بصفة عقود في القطاع العام على الملاك الدائم.

وجاء في كتاب رسمي وجهه الوزير إلى حكومة الإقليم ومذيل بتوقيعه الشخصي “من أجل تحقيق المساواة والعدالة نعتقد أنه من الأفضل تثبيت جميع موظفي العقود بالوزارات كافة تماما كما هو الحال بالنسبة لموظفي العقود في المعابر الحدودية”.

وأضاف “لا ينبغي تثبيت موظفي المعابر الحدودية على الملاك الدائم، وإهمال غيرهم من الموظفين”.