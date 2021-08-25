الرئيس بارزاني والمالكي يؤكدان على اجراء انتخابات نزيهة وحرة وعادلة في موعدها

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل ، اليوم الأربعاء ، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ووفد مرافق له.

جرى خلال اللقاء ، بحث الوضع السياسي في العراق والمنطقة وتهديدات الإرهاب والتحديات امام العملية السياسية العراقية.

كما جرى تسليط الضوء على الانتخابات المقبلة في العراق ، حيث اكد الجانبان على انه من اجل ان تؤدي الانتخابات الى الاستقرار وتقويم العملية السياسية ، يجب اجراءها في موعدها وان تكون هناك ضمانات لان تكون الانتخابات نزيهة وحرة وعادلة وان تُجرى في أجواء آمنة ومستقرة بعيداً عن أي تدخلات، وان تحترم جميع الأطراف نتائجها وإرادة الشعب .

وكان المالكي ووفد مرافق له وصلوا الى أربيل ، اليوم الأربعاء ، وبالإضافة الى اجتماعه بالزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، عقد اجتماعاً مع المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

هذا ومن المقرر ان تجرى الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق في العاشر من اكتوبر/تشرين الاول المقبل .