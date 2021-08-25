الديمقراطي الكوردستاني يعلن إجراء مؤتمره العام عقب الانتخابات العراقية

أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يوم الأربعاء أن سيجري مؤتمره العام عقب الانتخابات البرلمانية في العراق المزمع إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وقال المتحدث باسم الحزب محمود محمد في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع مع وفد من حزب الدعوة الاسلامية الذي يزور أربيل حاليا، إن الحزب يجري مؤتمره العام بعد الانتخابات التشريعية مباشرة.

وكان من المقرر إجراء المؤتمر العام للديمقراطي الكوردستاني الحزب الأول في إقليم كوردستان في شهر آيار/مايو الماضي إلّا أن تفشي فيروس كورونا حال دون ذلك.

والحزب الديمقراطي الكوردستاني تأسس الحزب في 16 آب عام 1946 بقيادة بقيادة الزعيم الكوردي الراحل مصطفى بارزاني، في البداية كان اسم الحزب هو (الحزب الديمقراطي الكردي) ولكن في المؤتمر الثالث بتاريخ 26 كانون الثاني 1953 المنعقد في كركوك، تقرر تغيير الاسم إلى (الحزب الديمقراطي الكوردستاني).