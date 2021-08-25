الرئيس بارزاني يدعو بغداد الى تعويض ذوي ضحايا الأنفال

أصدر الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الاربعاء 25 آب (أغسطس) 2021، بياناً في الذكرى السنوية لحملات الأنفال في منطقة بهدينان، داعيا الحكومة العراقية الى تعويض ذوي ضحايا الأنفال.

وجاء في نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

قبل ثلاثة وثلاين عاما ارتكب النظام العراقي السابق جريمة اخرى كانت آخر مراحل حملات الأنفال سيئة الصيت التي اقترفها النظام البعثي وما نجم عنها من إبادة جماعية في منطقة بهدينان ذهب ضحيتها آلاف الأبرياء من مختلف مكونات المنطقة، حيث حشد النظام العراقي مئات الآلاف من قواته ضد الابرياء من منطقة بهدينان.

ان هذه الجريمة هي امتداد لسلسلة الجرائم التي تم أرتكابها خلال القرن الماضي ضد كافة شرائح شعبنا في بارزاني وكرميان وحلبجة وفي كافة مناطق كوردستان، حيث لجأ أعداء شعب كوردستان وعلى مرأى من العالم، باستخدام أحدث الاسلحة واقذر السياسات لإبادة شعب كوردستان، لكن شعب كوردستان بإرادته وقضيته المحقة صمد أمام حملات الإبادة أما المجرمون الذين ارتكبوا هذه الجرائم فقد كان مصيرهم مزبلة التاريخ، وهذا المشهد يحمل معان كبيرة لشعبنا ولأعداء شعب كوردستان.

في ذكرى أنفال بهدينان، نوجه التحايا الى الأرواح الطاهرة للشهداء والمؤنفلين ونؤكد على الحقوق المشروعة لشعبنا، وندعو الحكومة العراقية الى تعويض ذوي الضحايا على ما عانوه من ظلم.