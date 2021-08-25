مسؤول الانتخابات في الديمقراطي الكوردستاني : لدينا مرشحين في كافة الدوائر .. حتى في كربلاء والانبار

قال مسؤول مؤسسة الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني خسرو گوران ، ان حزبه مستعد لخوض الانتخابات التشريعية المبكرة المقرر اجراؤها في العاشر من أكتوبر/تشرين الاول المقبل ، مبدياً توقعه بزيادة عدد مقاعد الحزب مقارنة بالانتخابات السابقة.

خسرو گوران قال لـ(باسنيوز) انهم يتوقعون تحقيق مكاسب ونتائج كبيرة في هذه الانتخابات وملتزمون بالمشاركة فيها ، مشدداً على ان للجماهير ثقة كبيرة بالحزب الديمقراطي الكوردستاني ، ليس الكورد فقط ، بل حتى المكون العربي . موضحاً ان الديمقراطي الكوردستاني حزب عراقي كوردستاني ، ولديه مرشحين عرب من الشيعة والسنة ، وقال “لدينا مرشح في كربلاء وهي منطقة شيعية ، وكذلك في الانبار والفلوجة وهم عرب سنة “.

وتابع ، ان الحزب اختار مرشحيه من ذوي الكفاءات والشهادات والاختصاص ، كما ان لديهم شعبية وسط الجماهير ، مؤكداً ان المواطنين في المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها) سيتدفقون بحماس اكبر من الانتخابات السابقة على صناديق الاقتراع ولدينا مرشحين في كل المناطق من مندلي الى شنگال(سنجار).

خسرو گوران ، أضاف انه على الرغم من ان الحزب لم يعيد فتح مكاتبه في كركوك الا انه لديه مكتب لمرشحيه الذين ينظمون حملاتهم الانتخابية ، وهم وفق القانون والدستور احرار في تنظيم الحملات الانتخابية ، لافتاً الى انه حتى الان لم يتعرضوا لعرقلة في هذا المجال. مشدداً على انهم يتوقعون الفوز بجميع المقاعد في (المتنازع عليها).

كما أوضح بأن النازحين من مدينة كركوك بعد خيانة 16 أكتوبر 2017 سيكون بإمكانهم الادلاء بصوتهم إما في المدينة نفسها او عن طريق وضع صناديق خاصة لهم ، والساكنين منهم في أربيل او الأماكن الأخرى التي نزحوا اليها بإمكانهم الذهاب الى كركوك والتصويت هناك ومن ثم العودة الى اربيل.

مسؤول مؤسسة الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، أشار الى انهم رسمياً لم يبدأوا حملتهم الانتخابية في مدينة الموصل(مركز نينوى) بعد ، لكن مرشحيهم احرار في ذلك ولاعراقيل امامهم.

خسرو گوران ، ورداً على سؤال بخصوص محاولة حزب العمال الكوردستاني PKK دخول البرلمان العراقي عبر الانتخابات العراقية من خلال قوائم ميليشيات الحشد الشعبي والأحزاب «الكرتونية» التي شكلها في شنگال ، قال ان PKK لم يتمكن من ذلك في الانتخابات السابقة ، وفي هذه الانتخابات ايضاً لن يكون بإمكان مرشحيه نيل الاصوات التي تمكنهم من الفوز.

گوران أشار الى ان للديمقراطي الكوردستاني مرشحين اثنين في قضاء مخمور وهم نشيطين ومعروفون جماهيرياً ويواصلون تنظيم حملاتهم الانتخابية من دون مواجهة اية عراقيل او مشاكل.

وحول الحديث الجاري عن إمكانية تأجيل الانتخابات ، قال مسؤول مؤسسة الانتخابات في الديمقراطي الكوردستاني خسرو گوران ، انهم يتصرفون على أساس اجراء الانتخابات في موعدها المقرر في العاشر من اكتوبر/تشرين الأول المقبل وانهم اكملوا كامل استعداداتهم لذلك.