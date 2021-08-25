المالكي في الإقليم لإقناع الكرد بعدم الموافقة على تأجيل الانتخابات العراقية

القرطاس نيوز/ وصل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الى اقليم كردستان في زيارة تحمل في طياتها الكثير من المباحثات مع القادة الكرد قبيل انتخابات نيابية وصفت بـ”المصيرية”.وبحسب معلومات موقعنا، فإن”المالكي سيلتقي خلال الزيارة القادة الكرد وفي مقدمتهم زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وهدف اللقاء سيكون اقناع الكرد بترك معسكر التيار الصدري برئاسة مقتدى الصدر الذي اعلن انسحابه من الانتخابات”.

وسبق للصدر، ان اجرى مفاوضات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، لتشكيل تحالف انتخابي يضمن وصول مرشح التيار الى منصب رئيس الوزراء ومرشح الديمقراطي الى رئاسة الجمهورية، الا ان المالكي يريد ابعاد الصدر عن الكرد، خاصة في ظل المعطيات الاخيرة التي اشارت الى تراجع الصدر عن قراره بالانسحاب من الانتخابات.

وتتحدث مصادر مقربة من المالكي، ان”الاخير يسعى الى اقناع الكرد بعدم الموافقة على شروط الصدر، بتأجيل الانتخابات، فضلا عن الانتقال الى معسكر حزب الدعوة برئاسة المالكي وهذا الامر لدى المالكي من الاولويات، لذلك قرر ان يقود المباحثات مع الكرد بنفسه”.

وسيصطدم المالكي، بحسب المصادر برغبة الكرد بانتظار التحالفات الى ما بعد الانتخابات، الا انه يريد ضمان موافقة الكرد على اجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم 10 تشرين الاول المقبل وعدم تأجيلها الى نيسان المقبل.

ويعتبر المالكي ان انسحاب التيار الصدري، اكبر مكسب له للعودة الى رئاسة الوزراء، رغم الفيتو الذي تضعه عدة قوى سياسية عليه، كما انه رفض طلب الصدر بتأجيل الانتخابات.

وفي وقت سابق تحدث القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، ان”انسحاب التيار الصدري لا يؤثر على الانتخابات، بل ان مقاعده ستفوز بها الكتل الاخرى”.

ويعول المالكي الذي حصل ائتلافه على 25 مقعدا فقط في الانتخابات الماضية، على الازمات السياسية والاقتصادية التي عاشها العراق خلال الفترة الماضية، للعودة الى رئاسة الوزراء ويعتبر نفسه انه الوحيد القادر على العودة بالعراق من جديد.