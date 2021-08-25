أغسطس 25, 2021

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

وفد كردي في بغداد لبحث تشكيل لواءين مشتركين

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
141 مشاهدات

وفد كردي في بغداد لبحث تشكيل لواءين مشتركين

توجه وفد يمثل حكومة اقليم كردستان، الى العاصمة العراقية بغداد لبحث تشكيل لواءين مشتركين في المناطق المتنازع عليها.

ويوم امس، كشف الأمين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور، اليوم الثلاثاء، أن وفداً من الوزارة سيزور العاصمة العراقية بغداد لبحث تجهيز ونشر اللواءين المشتركين المقرر تشكليهما بين قوات البيشمركة والجيش العراقي لسد الفراغ الأمني والحد من تحركات داعش.

وقال الفريق ياور ، إن “الوزارة تجري إصلاحات عدة ومنها نقل 18 لواءً من قوات وحدات 70 و80 إلى ملاكات وزارة البيشمركة قبل انتهاء ولاية حكومة إقليم كردستان الحالية”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi