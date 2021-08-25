وفد كردي في بغداد لبحث تشكيل لواءين مشتركين

توجه وفد يمثل حكومة اقليم كردستان، الى العاصمة العراقية بغداد لبحث تشكيل لواءين مشتركين في المناطق المتنازع عليها.

ويوم امس، كشف الأمين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور، اليوم الثلاثاء، أن وفداً من الوزارة سيزور العاصمة العراقية بغداد لبحث تجهيز ونشر اللواءين المشتركين المقرر تشكليهما بين قوات البيشمركة والجيش العراقي لسد الفراغ الأمني والحد من تحركات داعش.

وقال الفريق ياور ، إن “الوزارة تجري إصلاحات عدة ومنها نقل 18 لواءً من قوات وحدات 70 و80 إلى ملاكات وزارة البيشمركة قبل انتهاء ولاية حكومة إقليم كردستان الحالية”.