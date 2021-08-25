نائب يكشف عن نسبة الأموال العراقية المهربة الى الخارج

كشف النائب فاضل الفتلاوي، عن نسبة الأموال العراقية المهربة الى الخارج.

وقال الفتلاوي متسائلا: “من عام 2003 وحتى الان ما هو حجم الاموال التي تم تهريبها من العملة الصعبة الى خارج العراق؟”.

واضاف، ان “الاموال التي هربت الى خارج العراق تقدر بحدود الـ 60% منها هي غسيل اموال وهذا امر معروف لدى الجميع، وتقدر الاموال المهربة بمليارات الدولارات والتي تم غسيلها بطرق ملتوية حتى لا يتم معرفة مصدر تلك الاموال، ناهيك عن الاموال المهربة بزمن النظام السابق ولم تعرف حتى الان اين ذهبت ولا مقدار تلك الاموال”.

وأكد أنه “يجب ان تكون هناك إرادة حقيقة لاستعادة الاموال المهربة خارج العراق والتحقيق بهذه الاموال مهما كان مصدرها ومهما كانت الشخوص التي قامت بتهريب هذه الاموال”، مشيراً الى ان “العراق اليوم يعاني من سوء الخدمات “.

وأردف انه “لابد لمجلس النواب من ان يشرع القوانين التي تساعد الحكومة باسترداد الاموال، ويجب ان تكون هناك ورش عمل للمختصيين والخبراء المهنيين بايجاد قانون قوي يضمن إسترجاع هذه الاموال”، مضيفا انه من “الضروري تفعيل قانون من اين لك هذا، وان تكون هناك حرمة للمال العراقي وصيانة للمال العام، فلا يمكن ان تكون اموال العراق بهذه الحالة، الاموال مبعثرة هنا وهناك، والعراق بلد لديه امكانات كثيرة وهائلة جدا، وكثير من الملفات تمر بتهريب الاموال، فيجب ان يكون هناك قرارات صارمة من مجلس النواب تطبق من الحكومة”.