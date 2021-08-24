وزارة البيشمركة تضم أربعة ألوية من الوحدتين 70 و80 ضمن ملاكها

قالت وزارة البيشمركة في اقليم كوردستان انه تم ضم أربعة ألوية من الوحدتين 70 و80 ضمن ملاك الوزارة، مشيرة الى أن عملية إعادة هيكلة وتوحيد البيشمركة، لا تزال قائمة.

وقال مدير تخطيط وتنظيم الملاكات في وزارة البيشمركة اللواء الركن كارزان مولود لكوردستان 24 ان “عملية إعادة هيكلة قوات البيشمركة لا تزال جارية، وقد تم تنظيم 14 لواء كما تم ضم 4 ألوية كانت تابعة للوحدتين 0 و80 ضمن ملاك وزارة البيشمركة”.

وتتبع الوحدة 80 للحزب الديمقراطي الكوردستاني والوحدة 70 الى الاتحاد الوطني الكوردستاني، وقد أعدت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا في شهر تشرين الثاني نوفمبر عام 2018 مشروعاً لإصلاح البيشمركة بصورة شاملة، حيث يهدف المشروع أساساً إلى توحيد القوات مع إضفاء الطابع المؤسساتي وإعادة هيكلة البيشمركة.

وفي وقت سابق اتخذ الحزب الديمقراطي قرارا بإعادة الوحدة 80 التابعة له، تحت مظلة وزارة البيشمركة، في خطوة وصفها قادة في التحالف الدولي بـ”خطوة مهمة جداً”وأعربوا في الوقت نفسه عن أملهم بأن تحذو الوحدة 70 التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني المسار ذاته بالقرار السياسي.

والبيشمركة، وتعني بالعربية مواجهو الموت أو الفدائيون، هي القوات المسلحة الرسمية لإقليم كوردستان، ولعبت دوراً حاسماً في الحرب ضد تنظيم داعشـ وتتلقى تدريبات على يد مستشارين من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن منذ عام 2014.، وهي جزءا من المنظومة الدفاعية للعراق غير أنها كثيراً ما كانت تشكو إهمالاً وتهميشاً من جانب الحكومة الاتحادية.