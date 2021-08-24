أغسطس 24, 2021

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

وزارة البيشمركة تضم أربعة ألوية من الوحدتين 70 و80 ضمن ملاكها

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
105 مشاهدات

وزارة البيشمركة تضم أربعة ألوية من الوحدتين 70 و80 ضمن ملاكها

قالت وزارة البيشمركة في اقليم كوردستان انه تم ضم أربعة ألوية من الوحدتين 70 و80 ضمن ملاك الوزارة، مشيرة الى أن عملية إعادة هيكلة وتوحيد البيشمركة، لا تزال قائمة.

وقال مدير تخطيط وتنظيم الملاكات في وزارة البيشمركة اللواء الركن كارزان مولود لكوردستان 24 ان “عملية إعادة هيكلة قوات البيشمركة لا تزال جارية، وقد تم تنظيم 14 لواء كما تم ضم 4 ألوية كانت تابعة للوحدتين 0 و80 ضمن ملاك وزارة البيشمركة”.

وتتبع الوحدة 80 للحزب الديمقراطي الكوردستاني والوحدة 70 الى الاتحاد الوطني الكوردستاني، وقد أعدت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا في شهر تشرين الثاني نوفمبر عام 2018 مشروعاً لإصلاح البيشمركة بصورة شاملة، حيث يهدف المشروع أساساً إلى توحيد القوات مع إضفاء الطابع المؤسساتي وإعادة هيكلة البيشمركة.

وفي وقت سابق اتخذ الحزب الديمقراطي قرارا بإعادة الوحدة 80 التابعة له، تحت مظلة وزارة البيشمركة، في خطوة وصفها قادة في التحالف الدولي بـ”خطوة مهمة جداً”وأعربوا في الوقت نفسه عن أملهم بأن تحذو الوحدة 70 التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني المسار ذاته بالقرار السياسي.

والبيشمركة، وتعني بالعربية مواجهو الموت أو الفدائيون، هي القوات المسلحة الرسمية لإقليم كوردستان، ولعبت دوراً حاسماً في الحرب ضد تنظيم داعشـ وتتلقى تدريبات على يد مستشارين من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن منذ عام 2014.، وهي جزءا من المنظومة الدفاعية للعراق غير أنها كثيراً ما كانت تشكو إهمالاً وتهميشاً من جانب الحكومة الاتحادية.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi