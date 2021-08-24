الصحة تدق ناقوس الخطر بعد تأكيد رصد مرض قاتل في العراق

أكد عضو الفريق الطبي الإعلامي في وزارة الصحة، د.هيثم العبيدي، يوم الثلاثاء، مرض الجمرة الخبيثة في العراق والعالم، فيما أشار إلى أنه مرض خطير وقاتل.

وقال العبيدي، لوكالة شفق نيوز، إن “هناك نوعين من مرض الجمرة الخبيثة، الأول جلدي والآخر تنفسي”، مبينا أن “التنفسي هو الأخطر والقاتل”، على حد قوله.

وأضاف أن “في العراق تظهر حالات منفردة ليس بذات أهمية بالنسبة الموضوع الوباء عادةً ما تظهر في المناطق الشمالية، وتحديداً في دهوك”، مشيراً إلى أن “هذا المرض ينتقل عن طريق ملامسة الحيوانات المصابة”.

ونوه العبيدي، إلى أن “في العراق فقط عشر حالات سجلت في محافظة دهوك، وهذه الحالات هي جلدية وتم السيطرة عليها والمرضى في حالة تحسن”.

وخلص إلى القول “هناك خطط كثيرة في وزارة الصحة للسيطرة على الأمراض الانتقالية، سواء هذا المرض أو غيره”.